На Донетчине интернет-мошенники действуют по новой схеме. Главная

В городе. Белицкое (Донецкая обл.) жертвой мошенников стал 22-летний парень, лишившийся 3800 грн при продаже магазинной витрины через интернет-сайт. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как рассказал пострадавший молодой мужчина, он разместил объявление о продаже витрины на интернет-сайте. Спустя несколько дней ему позвонила женщина и сказала, что готова купить товар, поскольку предложенная цена ее устраивает. Кроме того, она попросила номер банковской карты продавца для перечисления денег, сказав, что витрину позже заберет ее знакомый. Мужчина назвал ей нужные цифры.

Через некоторое время снова раздался звонок и собеседник, представившийся «сотрудником» банка, сообщил парню, что кто-то хочет положить определенную сумму денег на его карту. Поскольку такая операция может быть рискованной, «сотрудник» банка предложил застраховать эту сумму. Для этого он попросил мужчину продиктовать ему четыре цифры, которые придут в смс-сообщении. Пострадавший так и сделал. Как только парень положил трубку, ему поступило еще одно смс-сообщение, из которого он узнал, что с его банковского счета снято 3800 грн.

По информации пресс-службы, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Мошенникам, которые лишили парня денег, грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители предупреждают граждан о том, что мошенники используют новую схему, задействовав в ней не только «интернет-продавцов», но и «сотрудников банка».

Фото из открытых источников

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