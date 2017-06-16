Британская помощь Донбассу: 14 млн фунтов на построение мира. Главная

Правительство Британии направило 20 млн фунтов на проекты по строительству мира и гуманитарные нужды Донбасса. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Британии в Украине Джудит Гоф, сообщает «Укринформ».

«Британия поддерживает ряд проектов по управлению конфликтами и построению мира в Украине. У меня была возможность увидеть эти проекты в дни, когда посещала восточные регионы на прошлой неделе. В целом британское правительство направило на работу в регионе более 14 млн фунтов из фонда преодоления конфликтов, содействия стабильности и безопасности, а также 6 млн фунтов для гуманитарных нужд», – заявила британский дипломат.

Джудит Гоф также заверила в продолжении поддержки Украины.

Читайте также: