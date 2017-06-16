Абитуриент из зоны АТО. Нюансы процесса. Новости

В этом году правила поступления в украинские вузы претерпели существенные изменения.

Без оценивания

В нынешнем году абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий (НКТ) смогут поступать в украинские высшие учебные заведения без Внешнего независимого оценивания (ВНО). Это следует из последних изменений в закон «О высшем образовании».

При этом для этих абитуриентов предусмотрена квота в тысячу мест в вузы Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Конкретным распределением мест в настоящий момент занимается правительство.

В связи с этими изменениями администрация президента Украины дала специальные разъяснения. «Закон предусматривает, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория и получивших документ об общем среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот приема в вузы Украины», – говорится в документе.

Таким образом, ВНО для абитуриентов из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, в нынешнем году, по сути, отменено. Остальные же украинские абитуриенты будут поступать по сертификатам ВНО 2016 и 2017 годов. Но это опять-таки касается вузов четырех упомянутых выше областей.

«Мы знаем, что дети с оккупированных территорий не имеют полноценной возможности сдавать ВНО, хотя им министерство образования и науки создавало определенные условия в этом году», – прокомментировала новшество аналитик по вопросам образования Ассоциации городов Украины Людмила Мозговая.

По ее мнению, изменения в законе позволят детям с неподконтрольных территорий на равных правах получать образование и обеспечивать рынок труда. «Эти дети должны почувствовать, что нужны Украине», – сказала она, добавив, что Россия уже создала удобные условия поступления для украинских детей, чтобы переманить интеллектуальный потенциал.

За и против льгот

Интересно, что новшество было воспринято в Украине весьма неоднозначно. Одни горячо поддерживают подобные льготы, другие – не менее категорически против них.

«Хорошо, что есть четкий и понятный посыл для людей с оккупированных территорий о том, что государство занимается ими, готово их принять, вернуть сюда часть молодежи», – заявил член Гражданской сети «Опора» Олег Левченко. Однако, он отметил, что такой подход может привести к искажению конкуренции за качество самих абитуриентов, которые должны получить образование.

Особо Олег Левченко акцентировал внимание на том, что в существующих условиях сделать любую справку, особенно если документация на неподконтрольной территории, не представляет никакой сложности. Поэтому, очень легко может встать вопрос проверки реальных знаний у абитуриентов с НКТ.

«Я против этого. Сама система льгот – пережиток социалистического мышления и совершенно не оправдана», – прямо заявил публицист Игорь Загребельный. По его словам, люди должны становиться студентами соответственно своим интеллектуальным способностям, а не потому, что у них проблемы в жизни.

«Более способный юноша или девушка не попадают на государственную форму обучения, а ребенок, у которого случились проблемы, попадает. Это несправедливо», – резюмировал он.

Примечательно, что разрешение абитуриентам с неподконтрольных территорий поступать в украинские вузы без ВНО, далеко не единственное новшество вступительной кампании нынешнего года, которая, как известно, начнется 12 июля.

Как уже говорилось, в нынешнем году те, у кого есть сертификат ВНО прошлого 2016 года могут им воспользоваться при поступлении. Это нововведение, так как в прошлом году вузы принимали только результаты ВНО-2016 и больше никакие.

Перемены-2017

Также в нынешнем году абитуриенты смогут подавать только 9 заявлений на 4 специальности на бюджетную форму. В тоже время они смогут подавать любое количество заявлений на контракт. В прошлом году можно было подавать всего 15 заявлений. При этом приоритетность заявлений сохранена (от 1 до 9).

В 2017 году прием на уровень специалист отменен. Отменено также право на внеконкурсное поступление.

В подсчете баллов также есть изменения. Конкурсный балл, как и прежде, будет состоять из баллов ВНО, среднего бала аттестата, баллов вступительных испытаний или творческого конкурса, а также дополнительных баллов. Здесь все осталось, как было.

Однако, «Компьютерные науки» в 2017 году убрали из списка дополнительных баллов, формирующих конкурсный балл абитуриента. Вместо этого в список дополнительных баллов добавили «Экологию» и «Садово-парковое хозяйство».

Обращает на себя внимание введение новых коэффициентов в конкурсный балл. Таких коэффициентов три.

Первый – региональный: Донецкая и Луганская область и перемещенные вузы – 1,03; Днепр, Одесса, Львов и Харьков – 1,01; Киев – 1,0 и для всех остальных – 1,02.

Второй – отраслевой коэффициент составляет 1,03 и вводится для заявлений с первыми приоритетами на инженерно-технические и естественно-математические специальности. Было решено, что эти специальности нуждаются в поддержке.

Третий – так называемый сельский коэффициент. Он составляет 1,02 и вводится для абитуриентов, зарегистрированных в сельских населенных пунктах и получивших среднее образование в учебных заведениях на территории сельских населенных пунктов в год поступления, т.е. в 2017 году.

Дополнительные баллы за подготовительные курсы, в нынешнем году остались только на те специальности, на которых есть недобор. Информацию об этих баллах каждый вуз принимает индивидуально и размещает в своих правилах приема.

Льготы. От теории к практике

Без изменений в нынешнем году остались льготы при поступлении для детей-сирот, детей-инвалидов, детей участников АТО, а также абитуриентов из Крыма и Донбасса.

Классическим примером таких льгот является то, что если абитуриент из неподконтрольной территории или из прифронтовой зоны (иначе называемой «серой зоной») наберет одинаковое количество баллов с абитуриентом из другой части Украины, то приоритет будет отдан поступающему из Донбасса.

Однако, льготы есть не только при поступлении. Как известно, в марте нынешнего года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки детей, постоянно проживающих в зоне проведения антитеррористической операции в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения». Этот закон предусматривает целую гроздь льгот школьникам, абитуриентам и студентам, попадающим под его действие.

«По этому закону, абитуриенты получают от государства полную или частичную оплату за обучение», – сообщил директор Координационного центра перемещенных вузов Александр Кульга. Он отметил, что закон также предусматривает не только льготные условия при поступлении, но и социальные стипендии, бесплатное получение учебников, а также проживание в общежитии.

Что касается учебников, то это в большей степени касается школьников, так как вузы практически полностью перешли на электронные учебники. Что же касается оплаты за общежитие и прочего, то тут возникли сложности.

Как известно, перечень населенных пунктов зоны АТО и так называемой «серой зоны» устанавливается постановлением Кабмина. Но линия разграничения постоянно двигается со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Вчера у человека были права, но сегодня линия разграничения переместилась, и у него нет прав», – пояснил Александр Кульга.

Впрочем, для абитуриентов это большого значения не имеет. Если человек, имея льготы поступил в вуз, то потом перемещения линии разграничения его уже не касаются…

Вообще же, как показывает практика, льготы мало иметь. Их еще нужно суметь реализовать. Хорошим примером здесь может служить принятый еще два года закон, предусматривающий бесплатное проживание в общежитиях и получение социальных стипендий студентам из зоны АТО и «серой зоны».

«Сейчас этот закон не работает, так как Минфин, как Дмитрий Медведев, уже 2 года говорит: "Денег нет, но вы держитесь"», – рассказал директор Координационного центра перемещенных вузов. Впрочем, он порадовал, что в нынешнем году деньги на компенсацию проживания в общежитии студентам-переселенцам в госбюджет наконец-то заложили. Что касается долгов за два года, то их судьба, видимо, будет печальной.

Два слова о квотах

Но вернемся к квотам. Для сирот и тех, кто по состоянию здоровья не может сдавать ВНО, а также для участников боевых действий – квота будет составлять 10% от госзаказа, но не менее 1 человека. В вузах Донецкой и Луганской области эта квота составит 30%.

Для переселенцев, которые покинули Крым после 1 января 2017 года, квота составляет 20% от госзаказа. Правда это касается только специально уполномоченных вузов, где работают центры «Крым-Украина». В данный момент таких центров существует 12 и размещены они в семи городах – Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Николаеве, Харькове и Херсоне.

Обращает на себя еще одно новшество-2017. После окончания 11 класса не зависимо от формы обучения (дневная или заочная) вступительные заявления принимаются исключительно в электронной форме.

Все остальное осталось так, как было в прошлом 2016 году. ВНО: украинский язык и литература – первый обязательный предмет, математика, история Украины или биология (в зависимости от выбора специальности) – второй обязательный предмет и третий обязательный предмет (или несколько предметов) на выбор вуза, в который поступает абитуриент.

Проходной балл определяется вузами во время вступительной кампании, и зачисление будет проходить в один этап.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

Фото из открытых источников

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