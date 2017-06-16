Медицина в Попасной: не хватает гинекологов, хирургов, терапевтов . Главная

Медицинское обеспечение местного населения и военных в Попасной (Луганская обл.) предоставляется в ограниченном объеме. Почти везде не хватает врачей: особенно хирургов, анестезиологов, терапевтов.

Врач-доброволец, хирург Александр Андрийцев, который работает в составе команды медиков Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова, отработал месяц в Попасной.

По его словам, у людей в Попаснянском районе прогрессируют серьезные заболевания из-за отсутствия диагностики.

«Здесь серьезная проблема осложнения сахарного диабета. Уже за месяц несколько ампутаций – из-за отсутствия эндокринолога», – говорит врач.

Несмотря на то, что в зоне АТО не хватает врачей, есть факты переезда медиков из неподконтрольных территорий.

«Здесь большая проблема в первичке, нет хирургов совсем. Приезжают только волонтеры и работают хирургами. Плюс нет врачей семейных. Надзора нет, так как не хватает врачей. Отсюда и запущенность болезни, и сердечные болезни. И я хотел бы еще сказать, что есть и психологический аспект. Потому что люди напуганы, они имеют психические пограничные состояния, которые могут перерасти в психоз. Люди нуждаются в консультации психотерапевта. Психотерапевтов вообще здесь нет», – рассказывает врач из Донецка Сергей.

Тяжелое положение с врачами-травматологами. В Попасную приезжает профильный специалист из Лисичанска. В Попаснянском районе проживает около 80 тыс. человек. Их право на получение медицинской помощи ограничивается тем, что врачи не имеют возможности работать круглосуточно.

Попаснянская больница находится в зоне обстрелов. Поэтому врачам приходится оперировать раненых, которых также привозят в этот медучреждение, и во время артиллерийской канонады. Несколько снарядов попали и на территорию больницы.

Еще одной проблемой является плохое состояние санитарного транспорта и местных дорог. Во время транспортировки раненого или больного его могут потерять еще в пути.

Но, несмотря на сложные условия работы, больница работает. Здесь продолжают делать различные операции, рассказывает главный врач Александр Ковальчук. «Местному населению мы предоставляем хирургическую, терапевтическую, неврологическую, гинекологическую помощь», – говорит главврач.

Главный врач добавляет, что готов хоть сегодня выдавать врачам, которые приедут в Попасную, ключи от двухкомнатных квартир. Но желающих немного. В основном приезжают добровольцы от ПДМГ имени Пирогова и медики, работающие в других больницах области так называемым «вахтовым методом».

«Приезжал гинеколог, очень много прооперировал. За время, когда он здесь был, первый раз сделал 135 операций», – отметил Ковальчук.

«Вахтовый метод» работы врачей способствует организации медицинской помощи и является максимально рациональным решением при данных условиях. Но медики и люди, которые живут в Попасной, надеются, что врачи будут работать здесь постоянно. Это позволит организовать круглосуточную медицинскую помощь жителям района.

По материалам: Громадське радіо