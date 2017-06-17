Бродячих собак Дружковки вывезут под Харьков. Главная

В Дружковке (Донцкая обл.) остро стоит проблема бездомных собак. Планируется в середине июне начать отлавливать животных и помещать их в питомник в Харьковской области.

Сообщается, что еженедельно на аппаратных совещаниях докладывают о количестве горожан, укушенных животными.

«25 мая 2017 года мою дочь покусала бездомная собака. У ребенка шок и раны на ноге. Благо, рядом оказался взрослый и отогнал животное. В нашем районе развелось много бродячих собак. Я очень люблю животных и мне всегда их жалко, но мой ребенок мне дороже. Проблема в том, что это уже не первый случай, когда собаки набрасываются на людей. Мне теперь страшно отпускать дочь на улицу гулять», – пишет жительница поселка Алексеево-Дружковка Наталья.

Управление жилищно-коммунального хозяйства провело торги в системе Prozorro по отлову бродячих животных. Сумма финансирования работ по отлову – 48,75 тыс. грн.

«Фирма, которая будет производить отлов бездомных собак в Дружковке, зарегистрирована в Харьковской области. Стоимость отлова одного животного составляет порядка 600 грн. К работе приступят в середине июня», – отметил заместитель Дружковского городского головы Руслан Верещагин.

Также, владельцев домашних животных предупреждают не оставлять четвероногих любимцев без присмотра на улице. Собаки могут попасть под отлов, и забирать их придется непосредственно под Харьковом. Такие прецеденты уже были.

Источник: Дружковка на ладонях

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