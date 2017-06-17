Дружковка не спешит «украинизировать» вывески. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) насчитывается 265 вывесок, которые необходимо заменить. Из них «украинизировано» только 25.
198 собственников согласились это сделать, а 27 отказались. Предприниматели Дружковки не спешат менять вывески за собственные средства.
Напомним, города Донецкой области начали активно менять надписи после заявления председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, пообещавшего 30 млн грн городу, который первым полностью переведет все указатели и рекламные вывески на украинский язык. При этом, по информации ДонОВГА, деньги на конкурс по украинизации не выделялись и инициатива Жебривского о выделении 30 млн грн не имеет документального подтверждения.
По материалам: Дружковка на ладонях
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