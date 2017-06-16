Полицейский в Мариуполе помогал «покупать» права за 16 тыс. грн (Фото). Главная

В Мариуполе при получении взятки в сумме 15 600 грн разоблачили работника полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следователи прокуратуры Донецкой области расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) в отношении работника одного из подразделений Главного управления Нацполиции в Донецкой области. Установлено, что работник полиции по предварительному сговору с гражданским лицом способствовал незаконной выдаче гражданам водительских прав. При этом гражданам было запрещено их получать. За свои «услуги» полицейский требовал неправомерную выгоду.

15 июня следователями прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Управления внутренней безопасности в Донецкой области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины при получении 15 600 грн взятки полицейский разоблачен. Сейчас решается вопрос о его задержании. Продолжаются неотложные следственные действия.