Военное положение могут ввести к сентябрю. Главная

Законопроект об оккупированных территориях, анонсированный Александром Турчиновым, может появиться в парламенте еще до завершения текущей сессии (до 21 июля), а принятие закона возможно в сентябре. Об этом заявил заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко в парламенте Анатолий Матвиенко (на фото), передает «112 Украина».
Долгий срок перед принятием закона депутат объясняет сложностью и многогранностью обсуждаемого вопроса.
«Документ непростой, он требует серьезного анализа. Каждый шаг должен быть выверен с точки зрения национальных интересов и стратегии государства», – подчеркнул Матвиенко.
По словам депутата, после признания территорий оккупированными, то есть де-факто текущего состояния территорий, следующим шагом должно стать введение военного положения на оккупированной территории.
«Следующий шаг – возможное военное положение на оккупированных территориях, в том числе в Крыму. Право президента вводить военное положение есть и сегодня, но мы должны в парламенте создать обоснованную законодательную позицию», – объяснил парламентарий.
Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.
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