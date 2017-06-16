С июня украинцы будут погашать кредиты по-новому. Что изменится. Главная

В Украине уже в этом месяце заработает новый закон «О потребительском кредитовании». В рекламе запретят указывать ложную информацию о нулевых процентных ставках, кроме того, финансовые учреждения обяжут проверять платежеспособность своих клиентов. Это означает, что получить кредит без справки о доходах будет сложнее. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, что и как изменится после принятия нового закона о потребительском кредитовании в силу.

Новые правила для банков и посредников

Украинцы часто узнают о реальных кредитных ставках только после подписания договора. Оказывается, что помимо «тела кредита» и процентов приходится оплачивать комиссии, штрафы и услуги, о которых ни в рекламе, ни в отделении финучреждения речь не шла, говорится в пояснительной записке к закону №2455. Авторы документа выяснили: иногда реальная ставка по кредиту достигает 135% годовых, в то время как средняя по стране – колеблется в пределах от 22 до 38%.

Новый закон «О потребительских кредитах» обязывает банки и другие финансовые учреждения указывать все расходы и ставки. На данный момент, как заявила во время круглого стола о потребительском кредитовании замглавы НБУ Екатерина Рожкова, центробанк готовит изменения в закон. Сейчас документ обязывает информировать заемщика о стоимости кредита, однако информация о стоимости услуг посредников указывать не обязательно. После изменений, украинец, который берет кредит, получит информацию о размере всех платежей. Нацбанк уже разработал методику расчета общей стоимости кредита для заемщика-физического лица, в соответствии с положениями Закона Украины «О потребительском кредитовании».

Если кредит дается на сумму больше, чем 3200 грн на срок как минимум один месяц, в рекламе банки должны указывать всю информацию и реальные процентные ставки. «В расчет эффективной ставки будут включаться все проценты по кредиту и платежи за другие услуги кредитодателя, связанные с кредитом. Это требование будет применяться лишь в том случае, если рекламные материалы содержат любые данные (цифры) о расходах потребителя», – говорится в документе.

Как пояснил координатор программ Отдела экономического роста, USAID Джейкоб Моррин, реклама о кредитах под «0%» без проверки платежеспособности в Украине будет запрещена. С 20 июня закон вступает в силу – кредитный рынок будет работать по новым правилам.

Что должны указывать в рекламе:

Процентную ставку по кредитам и ее тип (фиксированная или нет)

Эффективную годовую процентную ставку

Максимальный срок, на который выдается кредит

Что нельзя указывать в рекламе:

Кредит предоставляется под процентную ставку 0%

Для получения кредита не нужны документы, которые подтверждают платежеспособность заемщика

«Указанная выше информация должна быть понятной и точной. Если указанная выше информация излагается в письменном виде, она должна быть одинакового шрифта и отображаться в основном тексте рекламы», – говорится в документе.

Законодатель обязует банк или другое финансовое учреждение оценивать кредитоспособность заемщика. Для этого украинцам придется предоставлять соответствующие документы, например, справку о доходах. Быстро получить кредиты только с паспортом станет сложнее.

Как отмечает член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, украинцы, которые берут кредиты на сумму меньше минимальной зарплаты на короткий срок, воспользоваться нормами закона не смогут. При этом эксперт уверен: небанковские финучреждения чаще всего выдают именно такие кредиты, а ставки по ним достигают сотен процентов.

Украинцы будут погашать кредиты по-новому

В Украине поменяется очередность погашения кредита. Раньше должники в первую очередь погашали штрафные санкции и проценты, в результате чего «тело кредита» фактически не менялось. После вступления закона в силу, в первую очередь будет погашаться сумма просроченного долга, затем «тело кредита» и только после этого – штрафные санкции. Парламентарии уверены, что это позволит должникам избавиться от «бесконечного счетчика».

Информация о реальных ставках по кредиту должна указываться не только в рекламе, но и в самом договоре о потребительском кредите. Этот документ должны показывать заемщику до момента подписания. Кроме того, законом предусмотрено, что договор можно подписывать в электронной форме, используя электронную подпись.

В финансовом учреждении заемщику должны показать: