Сводка из зоны АТО за 15 июня: версии сторон конфликта (Обновлено). Главная

За минувшие сутки в целом зафиксировано 50 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб. Об этом сегодня утром, 16 июня, сообщил представитель пресс-центра штаба АТО подполковник Антон Миронович.

На луганском направлении вчера поздно вечером противник выпустил несколько мин калибром 120 мм по позициям сил АТО вблизи Катериновки. Там же, а также в районе Счастья и Крымского, зафиксированы обстрелы из минометов калибром 82 мм. Обстреливая из минометов Счастье, незаконные вооруженные формирования выпустили 3 мины непосредственно по одному из жилых массивов этого населенного пункта. Кроме того, на этом направлении из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия противник открывал огонь по силам АТО в районе Новозвановки, Малинового, Донца, Валуйского, Новоалександровки, Станицы Луганской и Попасной.

На приморском (мариупольском) направлении противник в течение дня бил из минометов калибром 120 мм в районе Марьинки, Павлополя, Широкино и Водяного. А вблизи Красногоровки и Талаковки применялись минометы калибром 82 мм. Кроме того, ряд вооруженных провокаций зафиксирован ​​вблизи Гнутово, Лебединского, Чермалыка и Новомихайловки. Там противник неоднократно открывал огонь различной интенсивности по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении обстреляны из артиллерии калибром 122 мм позиции ВСУ вблизи поселка Южное, опорные пункты сил АТО в районе Каменки обстреляны из танков и минометов калибром 120 мм. Из таких же минометов уже под вечер незаконные вооруженные формирования вели огонь по направлению Донецкого аэропорта, возле Песков. Вечером самой напряженной ситуация была в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки, где НВФ били по опорным пунктам из минометов калибром 82 мм и пехотного вооружения.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВСУ 55 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов ВСУ в Киевском районе Донецка повреждена котельная. В поселке Каштановое Ясиноватой обстрелами украинских силовиков поврежден дом и газопровод».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 8 раз обстреляли территорию "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Обозное, Логвиново, Молодежное, Калиновка и Желобок. Огонь велся из артустановок калибром 122 мм, минометов калибрами 82 мм и 120 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия».