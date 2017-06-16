Ситуация в пунктах пропуска утром 16 июня. Главная

Сегодня утром, 16 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 июня линию разграничения через КПВВ пересекли почти 43,5 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9675 человек и 1145 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10615 человек и 1940 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9100 человек и 1715 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4365 человек и 885 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9740 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/100;

КПВВ «Марьинка» – 140/150;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 30/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Василий: «8:35. На Донецк мало машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «7:31. Еленовка в сторону Мариуполя до автостанции».

Владимир: «8:00. В сторону Мариуполя очередь до церкви».

КПВВ «Гнутово»: