В «ЛНР» нет проблем с кадрами в сфере образования. Главная

Почти 7 тыс. специалистов работают в учреждениях образования неподконтрольного Луганска. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «управление образования ЛНР».

«В образовательных учреждениях Луганска работают 6 847 человек, из которых – 3749 педагогов», – отметили в «ведомстве».

«Проблемы с кадрами у нас есть: например, в дошкольных учреждениях недостаточно музработников. Но благодаря тому, что некоторые специалисты работают больше, чем на ставку, мы эти пробелы закрыли», – сообщила «начальник управления» Валентина Кияшко.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория