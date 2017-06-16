На Донетчине у 4 человек диагностирован ботулизм. 3 скончались. Главная

За последние 2 года в Донецкой области заболели ботулизмом 4 человека. 3 из них скончались, причем 1 умер уже в этом году. Об этом рассказала заведующая отделом государственного учреждения «Донецкий областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины» Татьяна Чайка.

Все эти люди употребляли в пищу вяленую рыбу домашнего приготовления. Рыба была выловлена во внутренних водоемах на территории области. Поэтому эпидемиологи склонны к версии, что водоемы и ставки заражены палочкой ботулизма.



Признаки отравления при ботулизме развиваются стремительно. Инкубационный период составляет от 2-6 часов. Положение усугубляется отсутствием в Украине сыворотки, которая способна нейтрализовать яд в организме. Поэтому эпидемиологи советуют отказаться от консервированных продуктов, грибов, рыбы и колбас.

Ботулизм – острое, токсическое и смертельное заболевание, которое развивается из-за попадания в организм бактерии ботулизма. Основными источниками палочки ботулизма, являются продукты питания – домашние консервированные грибы, колбасы, рыба, немытые овощи, фрукты. Ботулотоксин является одним из сильнейших ядов, сила которого в 375 тыс. раз превышает силу яда гремучей змеи.

Источник: Знамя индустрии

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