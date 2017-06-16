ООН направила на неподконтрольную Донетчину медикаменты. Главная

15 июня через КПВВ «Новотроицкое» проследовал грузовик, которые перевозил для жителей неподконтрольной украинским властям части Донетчины медикаменты от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд в направлении Донецка проследовал 1 грузовой автомобиль с грузом медикаментов общим весом более 258 кг. Медикаменты жителям Донетчины направлены от Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев», – сообщили в Госпогранслужбе.