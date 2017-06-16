В Сартане ликвидировали серьезный пожар (Фото). Главная

Сегодня утром, 16 июня, в пос. Сартана (Донецкая обл.) пожарные ликвидировали масштабный пожар в здании, на первом этаже которого размещены магазины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сообщение о пожаре по ул. Челюскинцев в пос. Сартана на телефон Службы спасения поступило в 04:05.

«По прибытию к месту вызова спасатели выяснили, что огнем охвачено здание на площади 112 кв. м. Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер вызова и запросил помощь. Пожар происходил в двухэтажном жилом доме, на первом этаже которого располагались три магазина. Еще два магазина находились в непосредственной близости от очага пожара», – отметили в пресс-службе.

Пожар удалось локализовать в 05:18, в 06:18 он был ликвидирован. Огнем уничтожены кровля и перекрытие на площади 112 кв. м, один из магазинов. Также повреждена внешняя обшивка рядом расположенного магазина на площади 8 кв. м.

Причина возгорания устанавливается.

От Главного управления привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области