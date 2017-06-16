В «ЛНР» продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами школы и садики. Главная

Строители в неподконтрольном Луганске завершили ремонтные работы на 7 из 11 объектов сферы образования, поврежденных в результате обстрелов летом 2014 года. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «начальника управления образования» Валентину Кияшко.

Она отметила, что в 2016-2017 учебном году в рамках третьей очереди восстановления осуществлялись работы по ремонту и восстановлению 11 образовательных учреждений Луганска.

«В их числе детский сад №50 в квартале Мирном, школа №6 в квартале Молодежном и №54 в поселке Юбилейном, Луганский центр развития ребенка на улице Яблочной, школа №41 в квартале Ленинского комсомола, №40, здание бывшей школы №51, детский сад №73, 2 учебно-воспитательных комплекса», – уточнила Кияшко.

«На 4 из этих объектов работы продолжаются, на остальных завершен тот объем работ, который был заявлен в дефектных актах», – добавила она.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория