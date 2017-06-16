В «ДНР» выпустят кредитки. Главная

В «ДНР» планируют сделать доступным использование кредитных карт «Центрального республиканского банка». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «руководителя финансового учреждения» Ирину Никитину (на фото).
«Основная цель – минимизировать развитие наличного денежного обращения и увеличить безналичные расчеты. У нас много проектов, которые будут развиваться касательно платежных и кредитных карт, веб-банкинга и другие», – сообщила Никитина.
Когда именно кредитная карта будет запущена в оборот, она не уточнила.
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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