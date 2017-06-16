Какие команды Премьер-лиги готовы ехать на футбольные матчи в Мариуполь?. Новости

8 клубов украинской Премьер-лиги не боятся ехать играть в Мариуполь (Донецкая обл.). Представители команд рассказали, кто готов проводить матчи в прифронтовом городе. Об этом сообщает «Tribuna.com».

«"Шахтер" поедет играть в Мариуполь – так же, как и во Львов, Одессу, Полтаву, Запорожье или любой другой город, принимающий матчи. Если говорить о позиции "Динамо" и "Карпат", то Мариуполь – это украинский город. Непонятно, почему к проведению матчей в этом городе такое отношение», – считает гендиректор ФК «Шахтер» Сергей Палкин..

«Это провокационный вопрос. Если есть календарь и регламент, нужно играть. Или все должны играть в Мариуполе, или опять-таки все не должны там играть. Не может быть такого, что "Карпаты" и "Динамо" не едут туда, а все остальные – едут. На основании чего "Карпаты" и "Динамо" не хотят ехать? Эта позиция с одной стороны не обоснована, а с другой – обоснована, ведь Мариуполь вблизи от фронта. Нигде в прессе я не читал, что в этом городе есть беспорядки, но канонаду ведь слышно. Это тоже аргумент для иностранных футболистов. Хочется, чтобы через неделю этот вопрос как-то решился. Тогда у футбольного клуба "Заря" и будет четкая позиция: ехать или не ехать. Пускай глава мариупольской милиции или его зам придет и все объяснит. Иначе нет темы для разговора», – отмечает гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов.

«"Олимпик" готов ехать в Мариуполь. Гарантии? А какие гарантии, что завтра не будет военных действий в Харькове, Чернигове, Сумах? Эти города находятся рядом с границей с Россией. По поводу позиции "Динамо" и "Карпат", то это сугубо их мнение, и оно имеет право на жизнь. Но есть регламент, он для всех одинаков. Если команды из Киева и Львова не поедут в Мариуполь, дело за Премьер-лигой», – говорит спортивный директор «Олимпика» Алексей Антонов.

«Мы готовы ехать в Мариуполь. Принципиальной позиции не играть там у "Александрии" нет. Мы в прошлом году уже играли в Краматорске, и все было нормально. Поэтому никаких проблем не должно возникнуть. Тем более, в Мариуполе все спокойно», – считает директор «Александрии» Дмитрий Китаев.

«Мариуполь – это Украина. О чем еще можно говорить? Да, есть риск, но в клубе мы даже не поднимали этот вопрос – больше заняты комплектацией и сборами. Почему команды Первой лиги могли ездить в Мариуполь, а мы – нет? Мы не такие же люди, что ли? В Украине в любом городе может что-то случиться. Не только в Мариуполе», – рассказывает вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак.

«Еще в прошлом году мы играли в Мариуполе в Первой лиге. Кроме этого, мы в одной зоне ДЮФЛ с двумя командами из Мариуполя. И последние игры проводились именно там. Проблем у "Звезды" не возникало», – отмечает исполнительный директор «Звезды» Андрей Перевозник.

«Наша позиция однозначна: Мариуполь – это Украина. Безусловно, мы поедем на игру в Мариуполь. Тем более, для нас этого игра первого тура. Учитывая опыт проведения матча в этом городе в Первой лиге, никто с нашей стороны не переживал по поводу безопасности. Там все действительно организовано на высшем уровне. Думаю, при усилении безопасности вообще не будет никаких проблем. В Мариуполе комфортно играть», – считает президент «Вереса» Алексей Хахлев.

«Мариуполь – это Украина. В городе спокойная обстановка, уже несколько лет никаких обострений. Поэтому мы не видим причин, по которым там нельзя проводить матчи Чемпионата Украины, если будут в полном объеме предоставлены гарантии безопасности для приезжих команд и болельщиков. Лично я планирую бывать с "Черноморцем" на всех выездных матчах, в том числе – и в Мариуполе. Если "Мариуполь" по каким-либо причинам не сможет принимать соперников на своем стадионе, мы готовы провести матч в Одессе, предоставив гостям все условия для полноценной подготовки. Что касается "Динамо" и "Карпат", то они имеют право на свою точку зрения. Мы не вправе ее оценивать», – говорит гендиректор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

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