На Донетчине на взятке погорел сотрудник облуправления полиции. Главная

В Донецкой области разоблачили инспектора дежурной части областного управления полиции, который за взятку оказывал посреднические услуги по незаконной выдаче водительский удостоверений. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Сегодня при содействии руководства Главного управления Национальной полиции в Донецкой области сотрудниками Управления внутренней безопасности Департамента ВБ Нацполиции Украины совместно с прокуратурой Донецкой области был разоблачен инспектор дежурной части областного главка полиции, получивший за свои "услуги" денежное вознаграждение», – сказано в сообщении.

Установлено, что сотрудник полиции по предварительному сговору с гражданским лицом выступал в роли посредника при незаконном оформлении водительских прав лицам, которым запрещено их получать.

«Не имея никакого отношения к оказанию данных услуг, мужчина требовал "за решение вопроса" вознаграждение. При получении средств, полицейский при содействии руководства полиции Донетчины был разоблачен. Решается вопрос о его задержании», – добавили в полиции.

В пресс-службе также подчеркнули, что полиция Донетчины не имеет полномочий принимать решения о выдаче водительских удостоверений. Этот вопрос находится исключительно в сфере компетенции сервисных центров, подчиненных непосредственно МВД.

Фото: 1i.com.ua