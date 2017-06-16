Дети-переселенцы могут бесплатно посетить спектакли в Киеве. Главная

Детям из семей переселенцев бесплатно предлагают билеты на спектакли в театрах Киева. Об этом сообщает общественная организация «Крымская диаспора».
Дети могут посетить:
Киевский театр оперы и балета для детей (ул. Межигорская, 2):
- 21 июня 19:00 – «Две мессы в стиле Jazz»;
Киевский театр кукол (ул. Грушевского, 1А):
- 17 июня 13:00 – «Мечта маленького ослика»;
- 17 июня 19:00 – «За двумя зайцами»;
- 18 июня 13:00 – «Золотой ключик»;
- 21 июня 12:00 – «Питер Пен»;
- 22 июня 12:00 – «Гадкий утенок»;
Киевский театр марионеток (в помещении театра кукол на ул. Грушевского 1А):
- 17 июня 12:00 – «Катилась торба».
Возможность посещения театра предусмотрена после предварительного звонка по тел.: +38050-686-4300 с 14:00 до 18:00.
Комментарии