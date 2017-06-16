Дети-переселенцы могут бесплатно посетить спектакли в Киеве. Главная

Детям из семей переселенцев бесплатно предлагают билеты на спектакли в театрах Киева. Об этом сообщает общественная организация «Крымская диаспора».

Дети могут посетить:

Киевский театр оперы и балета для детей (ул. Межигорская, 2):

21 июня 19:00 – «Две мессы в стиле Jazz»;

Киевский театр кукол (ул. Грушевского, 1А):

17 июня 13:00 – «Мечта маленького ослика»;

17 июня 19:00 – «За двумя зайцами»;

18 июня 13:00 – «Золотой ключик»;

21 июня 12:00 – «Питер Пен»;

22 июня 12:00 – «Гадкий утенок»;

Киевский театр марионеток (в помещении театра кукол на ул. Грушевского 1А):

17 июня 12:00 – «Катилась торба».

Возможность посещения театра предусмотрена после предварительного звонка по тел.: +38050-686-4300 с 14:00 до 18:00.