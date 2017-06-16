В ОБСЕ рассказали об очередях на КПВВ «Станица Луганская» . Главная

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение очередей в районе КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). В частности, утром 14 июня в направлении подконтрольных украинским властям территорий в очереди ожидала оформления 1 тыс. человек. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

«Около 9 часов утра на пункте пропуска в Станице Луганской наблюдатели видели больше чем обычно людей, ожидавших перехода в обоих направления. Многие из людей, находившиеся по обе стороны, жаловались на длительные часы ожидания. По оценке СММ, по состоянию на 9 часов утра около 350 человек ожидали выхода из подконтрольных правительству районов и примерно 1000 человек направлялись в противоположном направлении», – отмечают в Мисии.

В отчете также сказано, что ранее тем же утром на КПВВ с подконтрольной «ЛНР» стороны команда Миссии видела до 600 человек, ожидавших перехода в подконтрольные правительству районы, и около 100 человек — в противоположном направлении.

«На КПВВ в пгт Новотроицкое (36 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели разговаривали с тремя женщинами (в возрасте 50 лет), которые ожидали возле кабинки Службы безопасности Украины (СБУ), после того как им сообщили, что их имена отсутствуют в базе данных Государственной пограничной службы (ГПС). По словам собеседниц, строк действия их разрешений был продлен. Они также жаловались на неудобства, связанные с дополнительными проверками. Сотрудник СБУ сообщил наблюдателям, что база данных ГПС обновляется нерегулярно и в некоторых случаях гражданские лица должны проходить дополнительные проверки», – добавили в СММ ОБСЕ.