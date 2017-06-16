Водо– и электроснабжение на Донбассе зависит от нормализации ситуации, – Апакан. Главная

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан убежден, что от нормализации ситуации на Донбассе напрямую зависит поставка электроэнергии и водоснабжения. Об этом Апакан заявил сегодня, 16 июня, в ходе конференции «Инфраструктура для социального единства и мира» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы, СММ, сотрудничаем в рамках Минского процесса, работаем в группе по безопасности, экономической и гуманитарной для того, чтобы улучшить ситуацию, для достижения нормализации (ситуации на Донбассе – ред.). Поскольку это очень активно связано с поставками электроэнергии и водоснабжения», – сказал Апакан.

Он подчеркнул, что СММ, исходя из своего мандата при сотрудничестве с Совместным центром по координации и контролю (СЦКК), пытается обеспечить развитие мирной инфраструктуры для населения.

По словам главы СММ ОБСЕ, также необходимо обеспечить разминирование территории Донецкой и Луганской областей.

«Создание инфраструктуры для объединения общества, для мирного сосуществования является базовой необходимостью для введения долгосрочных изменений, которые обеспечивают переход от военных действий к миру. И это требует привлечения всех институтов. И может способствовать стойкости общества к новым всплескам насилия», – подытожил Апакан.

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