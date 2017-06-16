«Репортеры без границ» призвали освободить Станислава Васина. Главная

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обеспокоена исчезновением более 10 дней назад донецкого журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, и призывает немедленно его освободить. Об этом говорится в заявлении организации, передает «Украинская правда».
«Ситуация с журналистом Станиславом Асеевым крайне тревожная. Мы считаем, что самопровозглашенная власть "ДНР" ответственна за его судьбу и за его безопасность», – заявляют «Репортеры без границ».
«Мы призываем все стороны, в том числе международные организации, присутствующие в регионе, способствовать его немедленному освобождению», – отмечается в заявлении.
Напомним, об исчезновении в Донецке Станислава Васина стало известно 6 июня. При этом блогер исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Позднее стало известно, что мать Станислава Васина также перестала выходить на связь.
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