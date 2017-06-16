СБУ предупредила убытки на 30 млн грн в Краматорске. Главная

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли государственные убытки на 30 млн грн во время тендера по закупке общественного транспорта для коммунального предприятия Краматорска Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время проверки документации коммерческих структур правоохранители установили, что участие в торгах принимают связанные между собой компании. Дельцы сознательно создали предпосылки для закупки за бюджетные средства продукции по значительно завышенной цене», – отметили в спецслужбе.

СБУ проинформировала тендерный комитет коммунального предприятия о выявленных фактах, который по материалам спецслужбы отменил результаты торгов.

Фото: ictv.ua