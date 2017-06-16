В лаборатории рассказали, есть ли кишечные палочки в море у Мариуполя. Главная

Лабораторией особо опасных инфекций Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр ГСЭС Украины» еженедельно с мая по сентябрь исследуют морскую воду на наличие санитарно-показательных микроорганизмов и холерного вибриона. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В порядке текущего контроля определяют основные микробиологические показатели эпидемической безопасности морской воды – лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП), наличие или отсутствие патогенных возбудителей инфекционных заболеваний (сальмонелла и дизентерия), а также коли-фаги, как показатели вирусного загрязнения.

Исследованы 5 проб морской воды в зонах рекреации Мариуполя от левобережного пляжа до пляжа пос. Песчаный.

По результатам исследования морской воды, отобранной 12 июня, возбудители инфекционных заболеваний и холерный вибрион не обнаружены. В двух пробах морской воды индекс лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативный показатель. Наибольшее загрязнение морской воды по индексу ЛКП обнаружен в районе пляжа у гостиницы «Турист» и несколько меньшее загрязнение – в контрольной точке отбора у судоремонтного завода.

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