За 12 российских рублей можно доехать из Луганска до «пункта пропуска» у Станицы Луганской. Главная

В «ЛНР» запустили пригородный маршрут коммунальных социальных автобусов, следующих от транспортного кольца в квартале 50 лет Октября в Луганске до «пункта пропуска» в районе Станицы Луганской. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«И.о. министра инфраструктуры и транспорта» Владимир Герасимчук пояснил, что новые автобусы полностью заменили частных перевозчиков, качество услуг у которых было ниже, а стоимость проезда в несколько раз выше.

«С сегодняшнего дня заработал социальный маршрут "Кольцо квартала 50 лет Октября – мост через Северский Донец". Курсируют автобусы коммунального предприятия "Луганскэлектротранс". Параллельно у КПП "Станица Луганская" приводится в порядок вся дорожная инфраструктура», – сказал он.

Стоимость проезда в коммунальных автобусах – 12 российских руб., стоимость провоза багажа – 10 рублей.

Герасимчук также добавил, что данный маршрут будут обслуживать в том числе автобусы «ЛиАЗ», полученные в качестве гуманитарной помощи от властей Ростова-на-Дону.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория