Мариуполь закрывает въезд большегрузам. Новости

Власти Мариуполя (Донецкая обл.) хотят снизить нагрузку и уменьшить износ дорог города за счет строительства новой объездной дороги.

Как сообщил секретарь горсовета Степан Махсма, грузовики, производящие поставки в порт, в настоящее время создают повышенную нагрузку на покрытие дорог, что приводит к ускоренному их износу. Для исключения этого фактора и облегчения поставщикам доставки грузов в порт города, планируется построить объездную дорогу.

Данный проект требует отведение земель под строительство и согласование всех вопросов с профильными министерствами. Махсма уточнил, что для ускорения решения вопроса по отведению земель планируется провести согласования с руководством поселков, по территориям которых будет проложена дорога.

Секретарь горсовета отметил, что для решения проблемы износа дорог до строительства магистрали городские власти планируют изменить условия трафика. Сегодня, 16 июня, опубликовано решение городского совета о введении в связи с жаркой погодой ограничения движения большегрузного транспорта. Запрещено движение указанного транспорта при температуре, которая превышает 28 градусов. Ограничение действует на период с 10:00 до 22:00 для грузового транспорта массой более 24 т и нагрузкой на ось более чем 7 т. Соответствующие дорожные знаки будут размещены на улицах города.

Источник: mrpl.city

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