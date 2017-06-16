Тука пояснил позицию Киева по Минским соглашениям. Главная

Украина не намерена отказываться от Минских договоренностей. Об этом пишет в своем Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, комментируя возможность принятия законопроекта «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей».
«Исходя из того, что текст законопроекта не утвержден и вчера (15 июня – ред.) состоялось первое обсуждение, обозначу лишь некоторые общие тезисы: Украина не отказывается от Минских договоренностей; Украина оставляет приоритетным поиск мирных путей решения проблем; Украина никоим образом не ставит под сомнение необходимость возвращения контроля над своей территорией с международно признанной границей включительно, идея создания оперативного штаба касается исключительно оптимизации процессов управления Луганской и Донецкой областями», – написал Тука.
Замминистра также опроверг сообщения о том, что Украина готовит наступление на Донбассе.
«Какие-либо разговоры о том, что Украина "готовит наступление", что "Киев решил действовать военным путем", – все это является исключительно элементом российской пропаганды, направленной на запугивание людей и дезинформацию наших международных союзников», – добавил Тука.
Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.
Фото: varota.com.ua
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