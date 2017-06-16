На Донбассе за время конфликта погибли 2,7 тыс. украинских военных. Главная

За три года с начала антитеррористической операции на Донбассе (АТО) погибли 2,7 тыс. украинских военных и еще 9,9 тыс. получили ранения. Об этом сегодня, 16 июня, заявил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает «ВВС.Украина».
«По состоянию на сегодня это 2 696 погибших и 9 903 раненых», — сказал Лысенко.
Напомним, что в феврале президент Украины Петр Порошенко говорил о 2608 украинских военных, погибших в зоне АТО.
Всего за годы АТО статус участника боевых действий получили почти 190 тыс. военнослужащих.
Напомним, что в начале июня текущего года на востоке Украины 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли во время боевых действий, и еще 23 получили ранения.
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