Ряды ВСУ пополнили 86 тыс. контрактников. Новости

За 2016 год и истекший период 2017 года на службу по контракту в Вооруженные силы Украины поступили 86 тыс. украинцев. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает «Сегодня».

«За 2016 год и начало 2017 года в войска по контракту пришло 86 тыс. военнослужащих, что свидетельствует о том, что армия становится профессиональной. Контрактники мотивированные, подготовленные, имеют боевой опыт. И это позволило нам на сегодняшний день отказаться от мобилизации», – сказал глава Минобороны.

Полторак отметил, что такое количество контрактников также позволило создать резерв.

«Мы создали 100-тысячный резерв, который на протяжении нескольких суток может взять в руки оружие. С ними каждый год проводятся учения», – отметил министр.

При этом он подчеркнул, что «мы должны быть готовы к смене обстановки».

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