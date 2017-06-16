Ситуация в пунктах пропуска днем 16 июня. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Ольга: «10:20. На Украину 140 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Ирина: «10:30. На Марьинке в сторону Донецка около 50 машин».

Анжелика: «11:20. В сторону Украины на "Каргилле" машин 30, на нуле машин 50».

Виталий: «11:30. Пеших с Донецка – ужас».

Ирина: «12:10. Украинский пост к Курахово за 1,5 часа. Автодвижения пока на ДНР (въезд) почти нет. Впереди 50 машин».

«Администратор»: «14:05. На Курахово из Донецка – "Каргилл" 40 авто, нулевой украинский – от взорванного буса».

Екатерина: «14:10. На ДНР машин 70 было, но движется быстро. Родители где то за час проехали. На украинском, говорят, чуть больше машин. Ездят не часто, поэтому ориентир не знают. Я так поняла где то на взорванном бусе».

Ирина: «14:12. Пост ДНР: из ДНР в Марьинку машин уйма, в ДНР автоочередь за 1,5 ч».

Павел: «14:20. Стою на трассе с Курахово на Донецк впереди примерно машин 70-80, движения почти нет».

Артем: «14:42. В Курахово очередь на нулевом б/п около 100 машин, около 10 льготников. На "Каргилле" 40 авто. Это в сторону Курахово».

КПВВ «Новотроицкое»:

Олег: «10:30. Стали в очередь в Еленовке в сторону Мариуполя. Очередь 900 метров».

Олег: «12:20. На Еленовке в сторону Мариуполя на данный момент 500 м».

«Администратор»: «13:30. На Еленовке машин так 60 на Мариуполь».

КПВВ «Гнутово»:

Дарья: «13:20. В сторону Донецка на Гнутово машин 60 (очередь за поворот)».

Юлия: «14:00. На Донецк очередь до 10-го столба».

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