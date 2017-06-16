Ситуация в пунктах пропуска днем 16 июня. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 16 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Ольга: «10:20. На Украину 140 машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Ирина: «10:30. На Марьинке в сторону Донецка около 50 машин».
- Анжелика: «11:20. В сторону Украины на "Каргилле" машин 30, на нуле машин 50».
- Виталий: «11:30. Пеших с Донецка – ужас».
- Ирина: «12:10. Украинский пост к Курахово за 1,5 часа. Автодвижения пока на ДНР (въезд) почти нет. Впереди 50 машин».
- «Администратор»: «14:05. На Курахово из Донецка – "Каргилл" 40 авто, нулевой украинский – от взорванного буса».
- Екатерина: «14:10. На ДНР машин 70 было, но движется быстро. Родители где то за час проехали. На украинском, говорят, чуть больше машин. Ездят не часто, поэтому ориентир не знают. Я так поняла где то на взорванном бусе».
- Ирина: «14:12. Пост ДНР: из ДНР в Марьинку машин уйма, в ДНР автоочередь за 1,5 ч».
- Павел: «14:20. Стою на трассе с Курахово на Донецк впереди примерно машин 70-80, движения почти нет».
- Артем: «14:42. В Курахово очередь на нулевом б/п около 100 машин, около 10 льготников. На "Каргилле" 40 авто. Это в сторону Курахово».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Олег: «10:30. Стали в очередь в Еленовке в сторону Мариуполя. Очередь 900 метров».
- Олег: «12:20. На Еленовке в сторону Мариуполя на данный момент 500 м».
- «Администратор»: «13:30. На Еленовке машин так 60 на Мариуполь».
КПВВ «Гнутово»:
- Дарья: «13:20. В сторону Донецка на Гнутово машин 60 (очередь за поворот)».
- Юлия: «14:00. На Донецк очередь до 10-го столба».
Читайте также:
Комментарии