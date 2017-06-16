В «ЛНР» вступил в силу «сухой закон» для «военных» в форме. Главная

«Совет министров ЛНР» запретил продавать алкогольную и спиртосодержащую пищевую продукцию служащим «государственных военизированных организаций». Об этом сегодня, 16 июня, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Соответствующее «постановление» было опубликовано на «официальном сайте совмина» 15 июня и вступило в силу в день опубликования.

В «постановлении» поясняется, что запрещается продажа алкоголя «служащим государственных военизированных организаций в форменной одежде со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций и с оружием».

Напомним, что «глава ЛНР» Игорь Плотницкий 10 апреля потребовал запретить продажу алкоголя «людям в военной форме» и поручил подготовить приказ. Плотницкий отметил, что с инициативой такого запрета обратились представители силовых структур, потому что «участились некоторые случаи». «Поэтому, если надо, значит, офицеры могут прийти спокойно и купить (спирное) в гражданской форме одежды», – считает Плотницкий.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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