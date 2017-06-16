Чиновник из Луганщины требовал 5 тыс. грн с предпринимателя-строителя. Главная

Чиновник из Луганской области требовал 5 тыс. грн за выдачу положительного акта по результатам выполнения строительных работ. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины.

«Инспектор Управления Северо-Восточного офиса Государственной аудиторской службы в Луганской области требовал 5 тыс. грн от предпринимателя. Деньги предназначались за то, чтобы не вносить информацию о выявленных нарушениях в акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности при исполнении им строительных работ», – говорится в сообщении.

Теперь чиновнику грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото пресс-службы ГУ НП Украины