Украина оказалась не готова принять переселенцев с «Л/ДНР», – командующий Нацгвардией. Главная

Украина оказалась не готова к тому, чтобы принять переселенцев с неподконтрольных украинским властям территорий и обеспечить их необходимым. Такое мнение в интервью «Апострофу» выразил командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

«Люди не виноваты в том, что случилось. Государство оказалось не готовым к тому, чтобы их принять. Немало людей, которые сегодня остаются на оккупированных территориях, были готовы ехать в Украину, бросив там все – но их здесь никто не ждет, им некуда ехать. Даже если человек там владеет только комнаткой или небольшим домиком – здесь мы не можем ему предложить и того. Поэтому люди остаются и живут там», – заявил Аллеров.

Офицер также привел пример, с которым столкнулся в личной жизни.

«У моей дочери есть одногруппница, которая живет сейчас в Харькове, а ее родители – в Торезе. У нее был пропуск, срок действия которого недавно истек. Ее отец – при смерти, врачи говорят, что жить ему осталось неделю или две, а она не может к нему поехать. Виноваты ли эти люди, что им не было куда приехать в Харькове?», – сказал командующий Нацгвардией.