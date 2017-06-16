Командующий Нацгвардией рассказал, как почувствовать Донбасс. Главная

Жители Донбасса несколько отличаются по ментальности от жителей Западной Украины, но такие же украинцы, как и все остальные. Такое мнение выразил командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров в интервью «Апострофу».

«Чтобы почувствовать, что такое Донбасс, нужно просто там немножко побыть. Безусловно, жители Донбасса немного отличаются по ментальности, по отношению к Украине от уроженцев Западной Украины. Но восточные украинцы – такие же украинцы, как и все остальные», – сказал Аллеров.

Аллеров также отметил, что на момент начала вооруженного конфликта на Донбассе местные жители были испуганы, дезориентированы и не желали войны.

«На Донбассе... когда началась война, мы увидели испуганных людей. Людей, которые не желали войны. Которые не понимали, что происходит. Они были уже запуганы российской пропагандой, которая еще с Майдана показывала им абсолютно альтернативную "реальность". Все, что было на Майдане, для них – это зло. Все, кто там был – "майданутые", за исключением "Беркута". Людей толкали к выводу: лучше отделиться и идти к России. Но сегодня они почувствовали на себе, что такое российская агрессия, каким мощным может быть влияние пропаганды на сознание обычных граждан. Они почувствовали на собственной шкуре, что их вожделенный "русский мир" – это тоталитарный режим, это аналог Северной Кореи с ее вечным "одобрямсом". Это – путь в никуда», – заявил Аллеров.

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