На Луганщине будут судить двух «прокуроров ЛНР». Главная

На Луганщине заочно будут судить двух «прокуроров ЛНР». Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области направлены обвинительные акты по уголовным производствах по фактам участия граждан Украины в деятельности так называемой "Генеральной прокуратуры ЛНР", по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)», – говорится в сообщении.

Установлено, что в начале 2015 года двое граждан Украины инициировали и оказали добровольное согласие на назначение их на должности «заместителя прокурора Каменнобродского района города Луганска Генеральной прокуратуры ЛНР» и «прокурора Лутугинского района Генеральной прокуратуры ЛНР».

«Занимая руководящие должности, последние осуществляют свою деятельность в пользу террористической организации, а также выполняют действия, направленные на нарушение конституционных прав и свобод граждан Украины, которые оказались на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», – уточняется в сообщении.

Указанные лица скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в связи с чем последние объявлены в розыск и на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве проводилось специальное досудебное расследование, по результатам которого в суд направлены обвинительные акты. Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.