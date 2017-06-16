Как работают военные парамедики на Донбассе. Главная

Кроме медицинских рот военных подразделений на фронте в зоне проведения антитеррористической операции работают тактические медики из ASAP Rescue. Общественное объединение действует с 2014 года, и сегодня волонтеры стали частью службы спасения Министерства обороны Украины. Они эвакуируют раненых украинских военных с «красной зоны» и помогают местным жителям в прифронтовых селах. Только в течение последнего месяца они вывезли на лечение около сотни военных и помогли более сотне местных, передает «Радио Свобода».

Их реанимационные автомобили обычно ездят без привычного звука сирены и даже с выключенными фарами, а стабилизировать пациента приходится на скорости более 100 километров в час под разрывы артиллерийских снарядов. Это спасательная служба ASAP Rescue.

Вдоль линии фронта работают четыре их медицинских центра – в Светлодарске, у Бахмута, в Авдеевке и в Широкино вблизи Мариуполя. Тактические медики подсчитали, что таким образом перекрывают потребности около трети фронта, более 130 километров. Зимой им пришлось эвакуировать раненых и на Светлодарской дуге, и с промышленной зоны вблизи Ясиноватой.

«Обычно мы приезжаем и ждем, пока раненого бойца доставят каким-либо транспортом. Вблизи нас раньше стояла бригада высокомобильных десантных войск. У них есть бронированные автомобили "Саксон", и они раненых из "красной зоны" привозили, пока мы ждали», – рассказывает водитель с позывным «Эндрю».

Водитель «Эндрю»

В 2014-2015 годах он служил в Вооруженных силах Украины, а летом 2016-го вернулся на войну, но уже на медицинскую службу. Водитель в ASAP – такой же парамедик, в частности, он оценивает тяжесть ранения и выбирает, в какую больницу везти военного.

От получения информации о раненом до выезда бригады ASAP на точку эвакуации нужно 3-4 минуты, а в больницу пытаются довезти за 15-20 минут. Во время эвакуации «Эндрю» и другие водители выжимают из машины более 100 километров в час – значит, парамедику приходится ставить капельницы или инъекции на ходу.

Парамедик «Афган» показывает свою квартиру на базе

«Часто выезжаем в "красную зону", зону обстрелов, когда есть опасность. Бывали случаи, не у меня лично, но бывали, что ребята попадали под обстрел», – говорит парамедик с позывным «Афган» – за участие в той давней войне он получил два ордена. В «красной зоне» медики работают в поле, без машины, с тактическими медицинскими рюкзаками.

Здоровье военнослужащих ухудшается и без обстрелов – тактический медик

И «Афган», и «Эндрю» служат на пункте ASAP Rescue вблизи Бахмута. Здесь у медиков и складские, и жилые помещения, и стоянка реанимационных автомобилей. По словам руководителя одной из ротаций ASAP с позывным «Ромашка», каждые несколько дней парамедики ездят на взводные опорные пункты украинской армии и изучают состояние здоровья солдат. Даже без обстрелов бойцам здесь трудно, и они являются героями уже потому, что пришли в армию на защиту страны, говорит медик.

«У бойцов здесь все очень помолодело, в частности, проблемы с простатой начинаются даже у 30-летних. Также здесь очень плохая вода, ребята приезжают сюда с белыми зубами, а выезжают с такими "пеньками". Хотя мы их возим к стоматологу», – рассказывает «Ромашка».

Она вспоминает как вместе с еще одной девушкой-парамедиком с позывным «Печенька» они везли молодого бойца в больницу после тяжелого ранения. До этого «Печеньку» тоже ранило, и психолог в больнице рассказывал ей, как трудно хоронить погибших. Людям очень сложно представить, что такое настоящая война, уверена «Ромашка».

«Да, она знает не только, как трудно хоронить погибших, а и о том, как тяжело, когда они у тебя на руках умирают. Мы с ней везли молодого парня, "Печеньке" – 23, и этому пацану – 23. И у него ампутация правой ноги и левой руки. И все, что он говорит, это: "Ромашка", отрави меня, "Ромашка", отрави меня, я больше не буду жить», – вспоминает парамедик.

Медицинская группа ASAP

На фронте сейчас работает около 40 спасателей ASAP Rescue, всего по Украине их около двух сотен. Бригады сменяют друг друга, чтобы люди не проводили на фронте более трех месяцев. Но есть среди них и такие, которые проводят на медицинских пунктах по полгода.

В течение мая 2017 спасатели ASAP эвакуировали в больницы 93 военных и помогли 127 мирным жителям.

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