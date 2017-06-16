На «Азоте» в Северодонецке восстановят производство удобрений. Главная

На ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» (Северодонецк, Луганская обл.) восстанавливают производство удобрений после более чем трехмесячного простоя. Об этом сообщила пресс-служба Group DF, куда входят активы управляющей компании «Ostchem» бизнесмена Дмитрия Фирташа, пишет «Экономическая правда».

В сообщении группы, в частности, говорится, что на северодонецком «Азоте» начинают подготовку к проведению пуско-наладочных работ, необходимых для запуска производства.

Вместе с тем, заместитель мэра Северодонецка Сергей Зарецкий заявил, что из-за невыплат зарплаты на «Азоте» квалифицированные кадры массово уезжают на работу за границу.

«Если завод простаивает, если люди не получают заработную плату, если количество работников сокращенно катастрофически, что уже ставит под угрозу в принципе будущую работу завода… Мы видим, что люди уезжают в Россию, Казахстан, люди едут в Беларусь — наши специалисты, которыми вчера был силен завод. Ведь это просто машина, это просто большой кусок металлолома, если там нет тех людей, которые заставляют это все двигаться, шевелиться, и поддерживают это в достаточно хорошем состоянии. В безопасном, что немаловажно. Каждую неделю мы видим забитые автобусы, которые вывозят самых лучших работников в другие страны», — сказал Сергей Зарецкий.

Напомним, что сотрудники ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» 15 июня провели акцию «Азот должен работать!», на которой призвали инициировать процесс национализации предприятия.

Ранее стало известно, что на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» обещают выплатить часть задолженности.

Как сообщалось ранее, управляющая компания «Ostchem» заявляла, что будет вынуждена начать массовые сокращения персонала из-за сворачивания производства в связи с неспособностью Украины предпринять меры по защите отечественного рынка азотных удобрений от демпингового российского импорта. В частности, на «Северодонецком объединении "Азот"» планировалось сократить 1700 сотрудников. Сокращение вызвало протесты на предприятии, работники начали выходить на митинги с требованием погасить задолженность по зарплате.

По материалам: ТК «ЛОТ»

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