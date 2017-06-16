США могли бы поддержать иной формат урегулирования кризиса в Украине, – Госдеп. Главная

США могут поддержать отличный от минского формат урегулирования кризиса в Украине, если он будет выработан и послужит цели достижения мира. Об этом, сообщила 15 июня на брифинге представитель государственного департамента США Хизер Нойэрт, передает «Интерфакс-Украина».

«Если стороны придут к какому-либо соглашению при соблюдении другого механизма, и если оно будет успешно, мы поддержали бы его», – сказала она, отметив, что «США продолжают быть привержены минским соглашениям».

Нойерт в то же время добавила, что Вашингтон продолжает призывать стороны минских соглашений соблюдать их. «Мы не удовлетворены прогрессом в выполнении соглашения и глубоко обеспокоены эскалацией насилия на Донбассе», – подчеркнула она.

При этом Нойэрт добавила, что «не слышала, чтобы США предлагали какой-то новый план».