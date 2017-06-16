Депутаты увидят законопроект о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе в понедельник, – СМИ. Главная

Законопроект о восстановлении государственного суверенитета Украины в отдельных районах Донбасса будет представлен народным депутатам в понедельник, 19 июня. Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из источников в Верховной Раде Украины.
Напомним, сегодня, 16 июня, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука кратко изложил тезисы, которые будут содержаться в законопроекте «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей».
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.
Фото: business.ua
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