Депутаты увидят законопроект о восстановлении суверенитета Украины на Донбассе в понедельник, – СМИ. Главная

Законопроект о восстановлении государственного суверенитета Украины в отдельных районах Донбасса будет представлен народным депутатам в понедельник, 19 июня. Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из источников в Верховной Раде Украины.

Напомним, сегодня, 16 июня, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука кратко изложил тезисы, которые будут содержаться в законопроекте «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей».

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

Фото: business.ua

Читайте также: