Министр призвал выпускников из зоны АТО поступать в украинские вузы (Видео). Главная

Выпускников, проживающих на неподконтрольных Украине территориях (НКТ), призывают поступать в украинские вузы. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Министр записал видеообращение к нынешним абитуриентам с НКТ с предложением поступать в украинские вузы.

«Дорогие абитуриенты с оккупированных и неподконтрольных территорий Украины! Последние годы вы живете в условиях несвободы и искусственной изоляции от своей страны. Мы сделали все для того, чтобы вы могли выбрать вуз на свободной земле. Призываем вас вступать в украинские учебные заведения и творить будущее вместе. Мы ждем вас!» – сказал министр.

Его обращение приурочено к старту вступительной кампании 19 июня.

Как сообщалось, в нынешнем году абитуриенты с неподконтрольных Украине территорий (НКТ) смогут поступать в украинские высшие учебные заведения без Внешнего независимого оценивания (ВНО).

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