Британский эксперт назвал условия, при которых Россия уйдет с Донбасса. Главная

Через несколько лет Россия сама захочет отдать территории Донецкой и Луганской областей, однако, с условием сохранения аннексированного Крыма за собой. Такое мнение высказал в интервью «Апострофу» старший вице-президент Центра анализа европейской политики и редактор авторитетного британского журнала The Economist, автор нескольких книг о противостоянии России с Западом Эдвард Лукас.

«Предполагаю, что Россия придет к точке, когда она захочет "выключить" этот конфликт. Может быть что-то вроде сделки, когда они скажут: "Мы останавливаем бои, и вы принимаете это". Или они уйдут (c Донбасса. – ред.) и скажут: "Мы оставляем себе Крым, а вы возьмите себе обратно эти два района". Думаю, для России это крайне дорого (содержать неподконтрольные территории Донбасса. – ред.) и особо ничего ей не приносит. Россия не достигла успеха в дестабилизации Украины в достаточной мере, чтобы это того стоило. Предполагаю, что в течение пары последующих лет россияне предложат Украине какую-то сделку. И тогда, конечно, вопрос будет в том, примете ли вы ее», – сказал Лукас.

В то же время, вопрос перспективы возвращения Крыма, по мнению эксперта, «это очень далекая перспектива».

«Могу представить, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" вернутся в состав Украины в течение 10 лет. Думаю, на возвращение Крыма уйдет значительно больше времени. И это произойдет лишь тогда, когда Украина будет очень успешной страной с высоким уровнем жизни и сильными демократическими институтами, на пути к интеграции или даже с членством в ЕС. Украина в 2037 году – это очень успешная страна, а Крым – все еще выживающий постсоветский регион, дотируемый РФ. Это может что-то изменить, но я думаю, что процесс будет долгим», – сказал Лукас.

«Единственное, что может это изменить – это потрясение для режима в России. Если вдруг, каким-то чудом, Гарри Каспаров станет президентом России, Крым вернется к вам на следующий день. Но я думаю, что такая вероятность составляет около 5% или еще меньше», – добавил он.