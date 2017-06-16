Задержан дончанин, причастный к многомиллионным схемам вывода денег в «ДНР» (Фото). Главная

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальной полицией прекратила многомиллионный вывод средств наличными в пользу представителей «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Следователями и оперативными сотрудниками установлен ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли средства на вымышленных физических лиц,которые в дальнейшем большими суммами снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО», – говорится в сообщении.

За последние 2 месяца таким образом было обналичено и выведено более 116 млн грн. На очередной попытке снятия 5 млн грн незаконную схему пресекли правоохранители.



«При этом задержан житель г.Донецка, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениям о регистрации в г.Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее так называемых "правоохранительных органов"», – отмечается в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.

Фото пресс-службы Генпрокуратуры Украины