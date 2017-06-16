СБУ задержала бизнесмена из Луганщины, который сотрудничал с «ЛНР» (Фото). Главная

В Киеве задержан бизнесмен из Луганщины, который вместе с сообщниками из Тернопольщины способствовал деятельности «ЛНР». Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранителями установлено, что злоумышленник в 2015-2016 годах предоставлял в распоряжение незаконных вооруженных формирований собственную специализированную технику для строительства боевиками фортификационных сооружений, окапывания танков и военных транспортных средств на полигонах Луганской области», – говорится в сообщении.

Оперативники Управления СБУ в Тернопольской области задержали мужчину в одном из районов столицы, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

«Во время обысков по месту проживания и ведения хозяйственной деятельности луганчанина правоохранители изъяли документацию, наличные и банковские карточки, которые использовались его сообщниками для перечисления средств боевикам. Уголовное производство в отношении одного из них, открытое по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, сейчас находится на рассмотрении в Тернопольском горрайсуде. Злоумышленнику объявлено о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения. Продолжается досудебное следствие», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ