Президент наградил медиков Донбасса. Главная

Президент Украины Петр Порошенко ко Дню Медика наградил трех медиков из Донецкой и Луганской областей. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Орденом «За заслуги» III степени награжден главный врач Славянской центральной районной больницы (Донецкая обл.) Александр Биланов.

Звание «Заслуженный врач Украины» присвоено главному врачу Северодонецкой городской многопрофильной больницы Татьяне Рабулец, «Заслуженный работник здравоохранения Украины» – сестре медицинской патронажной Попаснянской районной организации Общества Красного Креста Украины Марии Бредихиной.