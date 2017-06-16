США ищут подходящего визави для подключения к переговорам по Донбассу, – эксперт. Главная

Соединенные Штаты готовы подключиться к переговорам для урегулирования ситуации на востоке Украины, но не видят подходящего визави для таких переговоров. Условием США является согласие обеих воюющих сторон на переговоры, от чего пока отказывается Россия. Об этом в комментарии «УНН» сообщил политолог, эксперт по международной политике Григорий Перепелица.

«Сегодня, когда в конгрессе поддержали закон об усилении санкций перед Россией, очевидно в администрации (США – ред.) начинает пересматриваться "обамовская" позиция нейтралитета, и США, очевидно, согласились на то, чтобы подключиться к процессу урегулирования, но они не видят подходящего формата для того, чтобы такой тяжеловес как Соединенные Штаты Америки имел подходящих визави. Их условие, чтобы согласились две воюющие стороны, и это меняет конфигурацию самого этого урегулирования. Тогда Америка может выступить вообще как посредник между Россией и Украиной, отстаивая международное право, его незыблемость, играя на украинской стороне», – сказал эксперт.

При этом Перепелица отметил, что, пока Россия не соглашается на такой формат, но, возможно, привлечет к нему своих союзников.

При этом, по мнению эксперта, в этом вопросе лучше возвращаться к формату переговоров с подписантами Будапештского меморандума, поскольку, «хотя его и грубо нарушила Россия», другие его подписанты, такие, как Великобритания, несут ответственность за нарушение этого меморандума, а Китай и Франция, хотя и не является подписавшими этот документ, поддержали это, как участники Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Так или иначе, страны-участники Будапештского меморандума несут моральную ответственность и достучаться до их морали – задача украинской дипломатии, чтобы на базе этого все-таки сформировать новый формат, где будут присутствовать США. По моему мнению, это лучший формат (для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе – ред.)», – сказал Перепелица.

«Украинская сторона уже давно ищет другие форматы, кроме минского и нормандского. И это понятно, потому что минские сделки и не предусматривали урегулирование этого конфликта, ведь они составлены из двух взаимоисключающих позиций, которые отражают противоположные интересы России и Украины. Начиная с сентября 2014 года и до сих пор ни один из пунктов его не выполнены, потому что Россия не присутствует в этом конфликте как воюющая сторона и этим все объясняется. Что касается нормандского формата, то он носит совещательный характер как площадка для согласования позиций и не больше. Германия и Франция не могут противопоставить вес своего авторитета России, потому что Путин их игнорирует», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты будут готовы поддержать отличающийся от минских соглашений механизм урегулирования ситуации на Донбассе, если его согласуют стороны конфликта и он будет успешным.