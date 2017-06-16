Порошенко поговорил с экс-госсекретарем США о России, которая обостряет ситуацию на Донбассе. Главная

Президент Украины Петр Порошенко заявил о продолжающемся обострении ситуации на Донбассе из-за провокационных действий России и контролируемых ею участников незаконных военных формирований (НВФ). Об это президент сказал сегодня, 16 июня, во время встречи с делегацией Национального демократического института США (НДИ) во главе с председателем совета директоров этой организации, экс-госсекретарем США Мадлен Олбрайт, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент проинформировал представителей НДИ о дальнейшем обострении ситуации на Донбассе из-за провокационных действий России и контролируемых ею боевиков», – говорится в сообщении.

В связи с этим была отмечена необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым.

Порошенко выразил благодарность американской стороне за последовательную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и реализации демократических реформ в нашей стране.

«Мадлен Олбрайт подчеркнула важность предоставления Украине оборонительного оружия с целью обеспечения законного права суверенного государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», – говорится в сообщении.