В Угледаре на шахте ввели новую лаву за 39,2 млн грн (Фото). Главная

На ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» ввели в действие новую лаву. Об этом сегодня, 16 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«На ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" ввели в действие новую лаву – 26 западную пласта С13. Ее длина – 250 метров, мощность пласта – 0,72 м. Запас угля – примерно 500 тыс. тонн. Я побывал на пяти шахтах Донетчины и хочу сказать, что по условиям работы Южнодонбасская – лучшая. В этом немалая заслуга ее гендиректора Владимира Коломийца», – сообщил Жебривский.

Губернатор также пишет, что горными работами шахту подготовили в мае 2017 года. Оборудование перемонтировали с отработанной 10 западной лавы пласта С18.

«Уложились в 39,2 млн грн (30 млн грн кредитных средств выделило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины). С открытием новой лавы ежесуточно в шахте можно будет добывать 800 тонн угля. Он крайне необходим Украине. И люди будут иметь работу, а значит – иметь зарплату, а значит – будет жизнь в Угледаре», – сообщил губернатор.

Фото: Facebook / Павло Жебрівський