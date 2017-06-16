На каком пляже Мариуполя лучше воздержаться от купания и почему. Главная

Пробы морской воды в Мариполе показали, что ее эпидемическое состояние удовлетворительное, за исключением пляжа у Судоремонтного завода, где выявлено превышение нормативного показателя по индексу кишечной палочки на 20% от нормы. Об этом сегодня, 16 июня, заявила заведующая лабораторией особо опасных инфекций Мариупольского филиала «Донецкого областного лабораторного центра» МОЗ Украины Ирина Давыденко.

По ее словам, пробы отбирали в районе городского и Левобережного пляжей, а также в поселке Песчаный. Холерный вибрион не выявлен, но на одном из городских пляжей выявлена кишечная палочка.

«В целом можно сказать, по Мариуполю морская вода была неплохая за исключением пляжа у Судоремонтного завода, там было превышение нормативного показателя по индексу ЛКП, процентов на 20 от нормы», – сказала Ирина Давыденко.

Пробы были также отобраны в речной воде, сточных канализациях. И 6 июня специалисты обнаружили холероподобный вибрион на одном из участков реки Кальмиус.

«В прошлое вот исследование от 6 июня уже был холероподобный вибрион, створ 70 – это точка перед впадением в Азовское море, но уже в море его не было», – уточнила Давыденко.

Холероподобный вибрион не вызывает заболевания у здорового человека. В группе риска дети, старики и люди с ослабленным иммунитетом. В целях профилактики специалисты рекомендуют отдыхающим строго соблюдать элементарные правила личной гигиены.

«Не заглатывать морскую воду во время купания, не использовать эту воду для мытья фруктов и овощей для того, чтобы там на пляже употреблять», – рекомендуют специалисты.

Напомним, что лабораторией особо опасных инфекций Мариупольского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр ГСЭС Украины» еженедельно с мая по сентябрь исследуют морскую воду на наличие санитарно-показательных микроорганизмов и холерного вибриона.

Источник: ТРКК «Сигма»

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