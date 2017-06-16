Как медики Покровска профессиональный праздник отмечали (Видео). Главная

В Покровске отметили День медицинского работника. Лучшим врачам и медсестрам вручили грамоты и благодарности.

В фойе городского дворца культуры покровских медиков встречали музыканты. В преддверии профессионального праздника для сотрудников амбулаторий и больниц организовали фуршет. Врачи произносили тосты за здоровье своих пациентов и коллег.

У хирурга Покровской ЦРБ Сергея Косова – двойной праздник: именины и день медика. Признается: стать врачом мечтал с детства.

«Я родился на день медика. Вот так получилось. Закончил медучилище. Потом армия, институт. Сейчас работаю. Для меня медицина – это все», – рассказывает Сергей.

Нина Саркисян – районный нарколог. Медицине посвятила полвека. Говорит, в праздничный день врачи мечтают о достойном уровне здравоохранения.

«Мы все хотим, чтобы, в конце-концов, состоялось возрождение эффективного и доступного, не коррумпированного здравоохранения», – признается она.

Сын – анестезиолог, невестка – гинеколог. Вся семья медсестры Раисы Николаевны Волковой связана с медициной. Признается, самое сложное в работе – переносить страдания пациентов.

«Тяжело, когда тяжелый больной и когда больной слабо идет на поправку», – признается Раиса Николаевна

Цветы, грамоты и благодарности. На главной сцене города награждали медиков Покровска. Для них звучали поздравления от городских властей и областного департамента охраны здоровья.

Кульминацией праздника стало выступление Богдана Щирбы, который исполнил для медиков известные хиты.

Источник: ТК «Донбасс»